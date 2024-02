Por que Portuguesa x Palmeiras é e sempre será um clássico

No próprio Pacaembu, onde se enfrentaram 144 vezes, os números mudavam completamente dependendo do mandante. Nos Palmeiras x Portuguesa, o Palmeiras teve 67,9% de aproveitamento. Mas, nos Portuguesa x Palmeiras, quem mandava era a Lusa, com 57% de aproveitamento. O jogo desta quarta é no Canindé. E, no Canindé, o domínio da Portuguesa foi ainda maior ao longo da história.

Foram disputados 24 jogos por lá, com 13 vitórias da Lusa, cinco empates e seis do Palmeiras. São pouquíssimos os estádios em que o Palmeiras tem um aproveitamento pior em sua história. Com um número relevante de jogos, somente no Beira-Rio, contra o Inter, e no Mineirão, contra o Cruzeiro.

Os 32% de aproveitamento do Palmeiras no Canindé estão abaixo dos 34% contra o São Paulo (Morumbi), contra o Grêmio (no antigo Olímpico) e contra o Flamengo (no Rio), dos 35% no Couto Pereira, dos 36% na Arena da Baixada ou contra o Botafogo (no Rio) e bem abaixo dos, por exemplo, 40% contra o Flu (no Rio) e na nova Arena do Grêmio, 42% em Itaquera, 46% na Vila Belmiro, os mesmos 46% no Rio contra o Vasco e em Minas contra o Galo.

É isso mesmo. Jogar contra a Lusa fora de casa sempre foi mais difícil para o Palmeiras do que jogar contra o Santos ou outras camisas importantes do Brasil fora de seus domínios. Em torneios oficiais, foram 40 vitórias da Portuguesa e 20 do Palmeiras quando o mando era rubro-verde.

Este é um clássico que já decidiu Torneio Rio-São Paulo, quando este era um verdadeiro campeonato brasileiro. É um clássico que já reuniu vários jogadores de seleção brasileira dos dois lados. Um clássico que já viu jogadores monstruosos vestirem a camisa de um e do outro, gente como Djalma Santos, Julinho Botelho, Luís Pereira e, mais recentemente, Evair ou Zé Roberto.

Em tempos de estádios com torcida única, o Canindé verá suas arquibancadas divididas e cheias, como muitas vezes aconteceu nos anos 90. A torcida da Lusa, acanhada, limitada a um espaço atrás do banco de reservas do mandante até o gol oposto à marginal. O resto do estádio estará pintado de verde e branco. Não vai ter briga. Vai ter ambiente. Vai ter rivalidade, vai ser escrita mais uma página da história. Vai ter futebol raiz.