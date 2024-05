Anthony Smith rebate críticas após aceitar desafio de Poatan: "Não foi minha ideia"

Depois de defender com sucesso seu título dos meio-pesados (93 kg) no UFC 300, em abril, Alex Pereira chocou a todos ao voltar suas atenções para Anthony Smith e propor uma aposta para um duelo no grappling. Já longe do seu auge e com chances pequenas de conseguir um novo 'title shot' no Ultimate, o veterano lutador americano também se surpreendeu, mas aceitou prontamente o desafio feito por 'Poatan' - o que lhe rendeu críticas. Confuso com a reação dos fãs, 'Lionheart' decidiu se pronunciar sobre o assunto.

Em recente entrevista ao 'The MMA Hour', Smith se defendeu das críticas e fez questão de deixar claro que o desafio para o duelo no grappling - área na qual o striker paulista não é considerado um especialista - partiu do próprio Poatan. A rivalidade com o atual campeão dos meio-pesados do UFC teria surgido após o americano, que também atua como comentarista da liga, analisar a chegada de Alex Poatan à divisão até 93 kg do Ultimate.

"Em todo lugar (as pessoas falam): 'Oh, claro que Anthony quer lutar grappling com Alex Pereira. Claro que ele só quer fazer uma parte das artes marciais mistas'. Porque não foi ideia minha, p***! Não foi minha ideia! Todas as vezes que lutar grappling com Alex Pereira foi levantado, foi ele quem tocou no assunto. Eu nunca o desafiei para nada, nem mesmo uma luta, porque eu não estive em uma posição onde eu possa desafiá-lo confiantemente. A resposta para o que quer que ele queira fazer é sim. Se ele quiser lutar, lutar boxe, kickboxing, wrestling, luta de polegar, damas, xadrez, Halo no Xbox, eu não ligo. O que quer que ele queira fazer, a resposta é sim. Mas não sou eu que continua desafiando ele", disparou Smith.