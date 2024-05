Será? Anderson Silva aceita desafio e diz que vai encarar ator Terry Crews em luta de despedida

Na última quinta-feira (16), Anderson Silva encaminhou sua possível luta de despedida para o dia 15 de junho, em São Paulo. Desde então, os fãs ao redor do mundo tentam adivinhar quem seria o adversário do brasileiro no duelo de boxe em questão. O mistério, aparentemente, pode ter chegado ao fim. Afinal de contas, 'Spider' e o ator de Hollywood Terry Crews, ao que tudo indica, chegaram a um acordo para medirem forças.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Crews, que ganhou notoriedade no Brasil por suas participações no filme 'As Branquelas' e na série 'Todo Mundo Odeia o Chris', desafiou Anderson para duelar no dia 15 de junho, em terras tupiniquins. Horas após a publicação, Spider respondeu e, através da ferramenta 'stories' do Instagram (clique aqui), selou o acordo e encaminhou o combate.

"Ok. Anderson Silva, venho treinando, estou pronto. Dia 15 de junho, te vejo no 'Fight Night'. No Brasil, pessoal. Dia 15 de junho, vamos nessa! Anderson Silva, eu e você! Vamos fazer acontecer. Terry Crews aqui. Brasil!", declarou Crews, antes de receber a resposta de 'Spider'.