Mudou o tom! Kamaru Usman sai em defesa de Khamzat Chimaev e aponta injustiça

Depois de se tornar rapidamente uma das maiores sensações do UFC, Khamzat Chimaev viu o 'hype' em torno do seu nome diminuir significativamente nos últimos tempos. Motivos para isso não faltaram. Além da baixa frequência de lutas em comparação ao seu início no Ultimate, dos problemas com a balança que o levaram a abandonar os meio-médios (77 kg) - onde já ocupava uma vaga no top 3 - e subir para o peso-médio (84 kg), o russo também perdeu prestígio ao demonstrar fraquezas dentro do octógono, especialmente contra Kamaru Usman, seu último rival. Mas, curiosamente, para o nigeriano, o 'Lobo' sofre com um julgamento injusto por parte da comunidade do MMA.

Em recente episódio do podcast 'Pound 4 Pound', Usman analisou as críticas recebidas recentemente por Chimaev e saiu em defesa do seu último algoz. Na visão do ex-campeão dos meio-médios (77 kg) do Ultimate, os detratores do russo estão avaliando seu talento de forma equivocada, baseados em expectativas fora da realidade. Vale lembrar que o nigeriano foi derrotado pelo 'Lobo' no UFC 294, em outubro do ano passado, após pegar o combate de última hora, na decisão majoritária dos juízes. Na ocasião, o veterano foi amplamente dominado no primeiro round, mas conseguiu se recuperar e equilibrar o embate nos assaltos seguintes.

"Por causa da minha luta (com Chimaev), as pessoas estão minimizando suas habilidades, se ele é bom ou não. Todo mundo está dizendo: 'Ele não é tão bom'. Mas eu fui um campeão, sabe. Eu acho que ele está sendo tratado injustamente. Eu ainda acredito que ele é um problema para se lidar dentro do octógono, e eu sei por aquele primeiro round que eu tive muito trabalho", ponderou Usman.