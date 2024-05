Batalha! Edson Barboza e Lerone Murphy levam R$ 255 mil por 'Luta da Noite' no UFC Vegas 92

Protagonistas do UFC Vegas 92, Edson Barboza e Lerone Murphy fizeram jus ao posto de destaque no card e entregaram uma verdadeira batalha de 25 minutos para os fãs de MMA. Após o show, como não poderia deixar de ser, a dupla de pesos-penas (66 kg) teve seu desempenho reconhecido e cada um embolsou 50 mil dólares (R$ 255 mil) de bônus pela 'Luta da Noite' do card.

O anúncio foi feito momentos após o evento pelo próprio Ultimate, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Em um tradicional duelo de gerações, o veterano brasileiro batalhou, mas acabou sendo superado pelo invicto prospecto britânico. Com o triunfo, a tendência é que Murphy ganhe uma vaga no top 15 da categoria

Performance da Noite

Além de Edson Barboza e Lerone Murphy, outros dois atletas voltaram de bolsos cheios para casa após o UFC Vegas 92: Khaos Williams e Angela Hill. A dupla embolsou 50 mil dólares de bônus pela 'Performance da Noite' por conta de seus desempenhos acima da média em suas vitórias diante de Carlston Harris e Luana Pinheiro, respectivamente - ambas no card principal do show.