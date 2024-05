Após desafio, Charles Do Bronxs abre as portas para luta com Covington no UFC: "Por que não?"

Ainda sem rumo definido após a derrota para Arman Tsarukyan no UFC 300, Charles Do Bronxs viu uma oportunidade se apresentar sem nenhum tipo de esforço. Ex-campeão interino dos meio-médios (77 kg), Colby Covington desafiou o brasileiro para um confronto e o provocou ao afirmar ser superior em todas as áreas do MMA. Ciente da menção ao seu nome, o maior finalizador da história do Ultimate abriu as portas para a eventual superluta contra o falastrão americano.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Charles destacou que se julgar a proposta interessante, estaria disposto a subir de categoria para medir forças com 'Chaos', como o americano é conhecido. O especialista em jiu-jitsu atualmente compete nos pesos-leves (70 kg) e já atuou no passado, inclusive, nos penas (66 kg). Antes de cravar qualquer tipo de situação, Do Bronxs quer saber o interesse da empresa em realizar o hipotético confronto.

"Na realidade, é sentar e ver. É sobre legado, história, valores. Tem que sentar (e negociar). Quando acordei de manhã no dia (que ele me desafiou), milhares de pessoas me mandando mensagem. Aí mandei para o Diego e perguntei: 'E aí Diego, o que você acha?'. E ele respondeu: 'É sentar e conversar'. É ver o que é bom, o que o UFC acha sobre isso. Não é só o que o Charles acha, temos que ver o que o UFC acha sobre isso. Ele (Colby) é um cara falastrão, fala bastante. Então vamos ver, por que não? Com certeza (estou disposto a subir de categoria), se ela (proposta) fizer sentido e for algo bom para mim, por que não?", destacou Charles.