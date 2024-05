Ariane Sorriso revela fratura no rosto após receber cabeçada ilegal em luta do UFC

O retorno de Ariane Carnelossi aos octógonos contou com um desfecho polêmico. No último sábado (18), durante o UFC Vegas 92, a brasileira foi declarada vencedora depois de ver sua rival, Piera Rodriguez, ser desqualificada por desferir uma cabeçada ilegal em seu rosto. Após não ter condições de voltar para o combate, 'Sorriso' foi prontamente encaminhada para o hospital, onde soube a gravidade dos danos sofridos pela oponente venezuelana.

Através de suas redes sociais, Ariane revelou que a cabeçada sofrida fraturou seu nariz, lesionou o osso zigomático - que fica próximo da região ocular - e formou um coágulo de sangue na região do sinus, popularmente conhecida como a 'maçã do rosto'. A brasileira agradeceu o apoio de seus fãs e aproveitou para alfinetar Piera pela conduta antidesportiva durante o duelo.

"Fala galera, já saí do hospital e estou no hotel. Fiquei algumas horas fazendo alguns exames e foi constatado uma fratura no nariz e uma lesão no osso zigomático, além da formação de um coágulo de sangue na região do sinus. Mas ainda bem que a cabeçada foi "de raspão" (risos). Obrigado a todos que me enviaram mensagens positivas. Sobre o nosso esporte, o que as pessoas precisam entender é que muitas vezes o que diferencia o ser humano dos animais são as regras", destacou Sorriso.