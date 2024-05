Mike Tyson questiona poder de Jake Paul para luta de boxe: "Nunca nocauteou um homem de verdade"

Mike Tyson deixou a diplomacia de lado em relação a Jake Paul, seu adversário na luta de boxe programada para acontecer em julho, no Texas (EUA). Se anteriormente o ex-campeão do esporte evitou o 'trash talk', na coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira (16), adotou uma postura feroz e provocou o youtuber.

Empolgado com o apoio do público e em resposta às provocações de 'The Problem Child', Tyson, depois de chamá-lo de 'gordo', questionou o poder do mesmo. Vale pontuar que, constantemente, o youtuber afirma que não só vencerá a luta, como também irá nocautear o ex-campeão de boxe. Contudo, o veterano não se mostrou preocupado com a força de Jake e lembrou que ele foi incapaz de levar à lona certos adversários de menor porte físico.

"Ele não vai vencer. Ele não consegue nem nocautear Nate Diaz. Como ele vai me nocautear? Quem é o outro cara? Anderson Silva. Ele não nocauteou Tommy Fury. Ele não nocauteou aqueles caras menores, como vai me nocautear? Quem ele nocauteou? Crianças. Ele nunca nocauteou um homem de verdade. Sim, ele melhorou bastante, mas não vai ter uma noite boa quando lutar comigo", declarou o ex-campeão de boxe.