Tyson Fury insinua favorecimento a Usyk e pede revanche imediata: "Venci essa luta"

No último sábado (18), na Arábia Saudita, Oleksandr Usyk e Tyson Fury se enfrentaram em um duelo de campeões invictos que coroaria o rei soberano dos pesos-pesados do boxe. Após um combate equilibrado que durou os 12 rounds programados, os juízes assinalaram, de forma dividida, a vitória do pugilista ucraniano. O resultado, porém, não agradou 'The Gypsy King', que insinuou favorecimento ao seu oponente e exigiu uma revanche imediata.

Em entrevista ainda no ringue, logo após o confronto, o boxeador britânico subiu o tom e opinou que, em sua opinião, venceu a luta. Fury foi além e insinuou que os jurados podem ter favorecido Usyk por conta da situação delicada de guerra que o país de seu rival se encontra. Alegando que existe uma cláusula para uma revanche imediata, 'The Gypsy King' já indicou, inclusive, uma data para um eventual segundo encontro entre os dois.

"Acredito que venci essa luta. Acho que ele venceu alguns dos rounds, mas eu ganhei a maioria deles. É uma daquelas decisões do boxe. Nós dois fizemos uma boa luta, a melhor que poderíamos. O país dele está em guerra, então as pessoas estão do lado do país em guerra. Mas não se enganem, eu venci essa luta, na minha opinião. Eu voltarei. Tenho uma cláusula de revanche. Agradeço a Jesus por todas as vitórias que me deu. Perdi por decisão dividida para um bom e pequeno homem. Vamos voltar para nossas famílias e fazer isso (lutar) novamente em outubro. Boa sorte para o Oleksandr, bom trabalho", declarou o pugilista britânico.