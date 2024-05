Makhachev revela que Khabib segue ativo nos treinos de MMA: "Ele sente falta de lutar"

Em outubro de 2020, Khabib Nurmagomedov pendurou as luvas de forma surpreendente logo após defender seu cinturão dos leves (70 kg) em um duelo contra Justin Gaethje. Mas se engana quem pensa que a rotina de atleta agora não faz mais parte do dia a dia do russo. Pupilo do ex-campeão e atual soberano da mesma categoria no Ultimate, Islam Makhachev revelou que 'The Eagle' não somente mantém treinos diários de MMA, como também sente falta de competir profissionalmente.

A declaração de Islam pegou alguns fãs que anseiam com um eventual retorno de Khabib de surpresa. Porém, durante sua recente participação no podcast 'Pound 4 Pound', o campeão dos leves do Ultimate não mencionou qualquer tipo de movimento de bastidores na direção de uma possível volta de Nurmagomedov aos octógonos.

"Acho que ele está feliz, mas ele sente falta de lutar, do camp de luta, do jogo. É por isso que ele se junta a nós em todo lugar. Ele ama treinar, ele treina todos os dias. Não somente quando está conosco, todo dia esse cara está treinando. Ele tem uma casa no campo, uma casa na cidade. E cada casa tem uma sauna, uma bela academia, tudo", destacou Makhachev.