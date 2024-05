Melissa Gatto cita instrução de árbitro para esclarecer polêmica sobre 'soco no seio'

No único duelo 100% verde-amarelo do UFC Vegas 92 do último sábado (18), Melissa Gatto 'abriu o caminho' para nocautear a compatriota Tamires Vidal ao desferir um soco no seio de sua oponente. Mas apesar do cenário bastante específico, a atleta de Campinas (SP) revelou, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, que já esperava tal situação e, por conta disso, se precaveu e conversou com o árbitro antes do confronto.

Garantindo que não atingiu os seios de Tamires propositalmente, Melissa ressaltou que já havia notado um comportamento da rival em 'abrir mão' da luta ao ser atingida na região em seus combates anteriores. Sendo assim, a brasileira alertou o árbitro ainda no vestiário sobre a postura da 'Tratora' e, segundo sua versão, foi instruída pelo profissional a se manter ativa no duelo - ao menos que uma interrupção partindo do próprio árbitro ocorresse.

"A gente já tinha percebido isso em algumas lutas dela. Toda luta dela ela meio que sente esse golpe no peito. Aí ela tenta meio que parar a luta por conta desse golpe. Quando a gente estava no vestiário, eu até conversei com o árbitro, comentei dessa situação, de ter visto isso nas lutas dela. Aí ele falou que isso não era um golpe ilegal, ele quem iria parar a luta. Só no momento em que ele parasse a luta é que (a luta) deveria parar. Eu não deveria parar de buscar o combate até que ele parasse a luta. Então falei para ele que iria continuar indo para cima (se acontecesse). Quando vi que ela sentiu, não que tenha feito de propósito em acertar o peito dela (risos). Mas acredito que tenha pegado o golpe (no peito). Lembrei disso do vestiário, que ele falou: 'Não para a luta enquanto eu não parar'. Então continuei indo para cima para buscar a vitória. De forma alguma, não foi intencional", esclareceu Gatto.