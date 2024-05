Rival de Ariane Sorriso detona brasileira por não seguir na luta após cabeçada: "Covarde"

O desfecho da luta entre Ariane Carnelossi e Piera Rodriguez segue dando o que falar. Depois do combate do UFC Vegas 92 ser interrompido e a brasileira ser considerada vencedora após ser alvo de cabeçadas ilegais, sua adversária subiu o tom. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), a atleta venezuelana detonou 'Sorriso' e a acusou de covardia por não prosseguir no confronto e, por tabela, gerar a sua desqualificação.

Até o momento do incidente, no segundo round, 'La Fiera', como é conhecida, levava a melhor no duelo. Sendo assim, a venezuelana insinuou que Ariane aproveitou o cenário para 'se livrar' de uma iminente derrota. Depois de receber duas cabeçadas no rosto, consideradas ilegais pela arbitragem, Sorriso foi atendida pela comissão médica do evento ainda no octógono, mas alegou que não tinha condições de seguir competindo.

"Eu prefiro perder uma luta por causa de um erro que cometi do que ir para casa me chamando de "vencedora" sabendo que sou uma covarde. Eu cometi um grande erro, talvez por conta da adrenalina (do momento). Mas você terá que dormir com essa mentira na sua cabeça a sua vida inteira, Ariane Sorriso. E você ainda se considera valente? Espero que você e sua equipe aproveitem meu dinheiro!", alfinetou a atleta da Venezuela.