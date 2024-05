Poirier identifica 'salto alto' de Makhachev para luta: "Vou colocar minhas mãos nele"

Um dos lutadores mais populares do UFC, Dustin Poirier tem nas mãos uma nova chance de se tornar campeão do peso-leve (70 kg). Em junho, em Nova Jersey (EUA), o americano vai desafiar Islam Makhachev, dono do cinturão da categoria, e identifica uma postura um tanto quanto perigosa por parte do mesmo.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', 'The Diamond' aponta que vem sendo subestimado pelo russo. E, de fato, Makhachev, ao mesmo tempo que classifica o oponente como uma lenda do esporte, também afirma que ele é uma luta fácil e até zomba de seu nível no jiu-jitsu. Ciente do favoritismo e da postura do campeão do UFC, Poirier garante ter capacidade para surpreendê-lo no octógono e promete castigá-lo.

"Eu meio que sinto que algumas das coisas que ele diz, ele pode não me respeitar. Mas vou colocar minhas mãos nesse cara. Estou indo para machucá-lo. Esta é minha última chance. Não tenho acompanhado muita coisa, mas, quando estava na academia, Mike Brown me disse, 'Acho que esse cara pode estar subestimando o seu jiu-jitsu e o quão perigoso você é'. Acho que ele estava se referindo a uma entrevista com Makhachev dizendo, 'Esta é uma luta fácil para mim'. Fui marcado em várias coisas nas redes sociais com ele dizendo isso. Não sei, talvez ele vá para todas as lutas assim, mas posso acabar com qualquer leve no mundo. Realmente acredito nisso. Ele não precisa acreditar. Sou eu quem tem que acreditar, ir lá e dar uma surra nele. Posso fazer isso", declarou o lutador.