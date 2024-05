Fim da invencibilidade! Tyson Fury perde luta parelha e Usyk unifica títulos dos pesos-pesados

O duelo de boxe entre Tyson Fury e Oleksandr Usyk foi promovido com provocações de ambas as partes e bastante expectativa dos fãs da nobre arte. E não era para menos. Afinal de contas, dois campeões mundiais e invictos na modalidade colidiriam no centro do ringue montado na Arábia Saudita. E após o emblemático choque de pesos-pesados, quem levou a melhor foi o pugilista ucraniano, que derrotou o rival britânico na decisão dividida dos juízes (115-112, 113-114, 114-113) e, de quebra, acabou com a invencibilidade de 'The Gypsy King'.

Após desbancar Fury em um duelo parelho, Usyk unificou os principais títulos mundiais entre os pesos-pesados. Já dono dos cinturões da Associação Mundial de Boxe (WBA), Organização Mundial de Boxe (WBO), Federação Internacional de Boxe (IBF) e Organização Internacional de Boxe (IBO), o atleta ucraniano defendeu seus títulos e também 'roubou' o posto de campeão do Conselho Mundial de Boxe (WBC), que pertencia a Tyson, e adicionou à sua coleção.

A luta

Depois de um primeiro round de bastante estudo e brincadeiras de Fury com a plateia, a luta esquentou no segundo assalto. Na parcial, Usyk conseguiu pressionar e colocar Tyson com as costas nas cordas em dois momentos. Em resposta, 'The Gypsy King' apostou nos contragolpes para pegar o rival ucraninano com ataques de encontro. No terceiro round, Oleksandr acelerou o ritmo e, no clinch, reclamou de golpes desferidos por Fury em sua nuca.