José Aldo admite torcer por furada de fila nos galos para lutar pelo cinturão

Em 2022, José Aldo anunciou sua aposentadoria do MMA, mas tratou de retornar ao esporte para realizar a última luta em seu contrato com o UFC. E, no último sábado (4), no Rio de Janeiro, o brasileiro impressionou ao vencer Jonathan Martinez, 12º colocado no ranking do peso-galo (61 kg), por pontos. Como dominou a promessa da categoria, o veterano se mostra animado quanto ao seu futuro e pensa grande.

Após atuar no show, Aldo está livre no mercado, mas já abre as portas abertas para renovar seu vínculo com a liga. Inclusive, feliz com a vitória e também com seu nível de atuação, o ex-campeão dos penas (66 kg) está de olho em disputar o título dos galos novamente. E, por ser um dos melhores lutadores da história do MMA e integrante do Hall da Fama do UFC, o brasileiro, de 37 anos, admite que torce para furar a fila da divisão, caso assine um novo contrato com a companhia.

"Pois é, isso que o Dedé fala, 'Com o nome que você tem, você pode furar a fila, chegar lá dentro'. Até porque, quando saí, eu estava muito bem ranqueado, né? Sim, espero que possa. Se a gente conseguir furar seria ótimo. É isso, descansar e voltar ao treino forte, porque acho que novos desafios virão pela frente", declarou o ex-campeão do UFC, na coletiva de imprensa pós-evento.