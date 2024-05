Saiba como assistir o UFC Vegas 92, show liderado por Edson Barboza vs Lerone Murphy

Depois de dois eventos seguidos longe de Las Vegas (EUA), o Ultimate retorna à Cidade do Pecado (Sin City), neste sábado (18), para promover mais uma edição. Com o 'Esquadrão Brasileiro' em peso no card liderado pelo duelo entre o veterano Edson Barboza e o britânico Lerone Murphy, o UFC Vegas 92 terá transmissão na íntegra do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 17h (horário de Brasília). A Band também transmite o card principal da atração, previsto para começar às 20 horas.

Em sua 30ª luta pela organização, Edson Barboza terá a missão de defender sua posição no ranking dos penas (66 kg) - onde ocupa o 12º lugar - diante do promissor Lerone Murphy. Vindo de duas vitórias consecutivas, o atleta de Nova Friburgo (RJ) tentará conter o ímpeto do britânico, ainda invicto no UFC desde sua estreia, com cinco triunfos e um empate.

Presença maciça de brasileiros no card

Além de Edson Barboza, o Esquadrão Brasileiro contará com outros sete atletas presentes no UFC Vegas 92. No card principal, Vinicius Salvador e Luana Pinheiro encaram Adrian Yanez e Angela Hill. Já na parcela preliminar do show, Melissa Gatto e Tamires Vidal fazem o duelo verde-amarelo da edição, enquanto Warlley Alves, Ariane Sorriso e Kleydson Rodrigues medem forças com Abus Magomedov, Piera Rodriguez e Alateng Heili, respectivamente.