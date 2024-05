Edson Barboza promete guerra na luta principal do UFC Vegas 92: "Não pisquem"

Um dos veteranos que ainda se mantém em alto nível no Ultimate, Edson Barboza já enfrentou a elite de duas categorias de peso diferentes e, até por isso, travou inúmeras batalhas emblemáticas no octógono mais famoso do mundo. E neste sábado (18), na luta principal do UFC Vargas 92, não será diferente. Ao menos é isso que garante o próprio. Diante do invicto prospecto dos penas (66 kg), Lerone Murphy, o striker de Nova Friburgo (RJ) promete mais uma guerra para seus fãs e amantes do esporte.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, minimizou enfrentar um oponente abaixo do ranking, ao ressaltar que, aos 38 anos de idade, seu maior prazer é competir. Confiante em sua preparação, o brasileiro projetou sua melhor versão em ação contra Lerone Murphy, que nunca foi derrotado em 14 aparições no MMA profissional.

"Sou lutador, eu gosto é de lutar (risos). Gosto de estar em cima do cage. Acho que estou há tanto tempo no UFC por causa disso. Eu luto com quem botarem na minha frente, a galera pode sempre lembrar disso. Vai ser uma guerra, acredito que ele está muito bem preparado, é um grande atleta. Não colocaram ele na luta principal por ser legal (risos), colocaram porque ele merece e é muito bom. Isso é ótimo (para os fãs). Ele é bom em todas as áreas, vai ser uma guerra. Treinei muito, sem dúvidas, um dos melhores camps da minha carreira. Vocês vão ver o melhor Edson Barboza que já pisou no octógono. Esperem uma guerra, sempre pronto para nocautear, não pisquem!", destacou Edson