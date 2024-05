Luana Pinheiro é finalizada por Angela Hill e perde duelo de gerações no UFC Vegas 92

No âmbito pessoal, Luana Pinheiro vive um grande momento, com direito a casamento. Mas no lado esportivo, a judoca passa por uma fase turbulenta na carreira. Após perder para Amanda Ribas em novembro de 2023, a brasileira voltou ao octógono neste sábado (18) e, no UFC Vegas 92, acabou finalizada pela veterana Angela Hill.

Em um tradicional duelo de gerações, Luana, de 31 anos, acabou frustrada diante de Hill, oito anos mais experiente. Especialista na trocação, a americana impôs seu jogo em pé. Mais forte fisicamente que a brasileira, Angela levou a melhor também na luta agarrada e, após uma brecha da judoca, conseguiu encaixar uma justa guilhotina e liquidar a fatura.

A luta

Mais habituada à trocação, Hill começou o duelo soltando mais golpes, mas sem tanta efetividade. Depois de circular, Luana tentou encurtar para aplicar sua tradicional queda de judô, mas a americana se defendeu bem nos dois momentos. No clinch, Angela conseguiu cair por cima e, apesar de expor o pescoço, conseguiu escapar da tentativa de guilhotina da brasileira. Mais forte fisicamente, Hill levou a melhor na primeira parcial.