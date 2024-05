Desqualificação! Ariane Sorriso vence no UFC Vegas 92 após ser alvo de cabeçada ilegal; veja

Depois de dois anos de inatividade tratando de inúmeras lesões, Ariane Carnelossi voltou à ação neste sábado (18), no UFC Vegas 92. E seu retorno contou com um desfecho para lá de polêmico. Após sair na desvantagem no início do combate, a brasileira recebeu uma cabeçada ilegal de Piera Rodriguez no segundo assalto. Após o duelo ser prontamente interrompido, a rival da Venezuela foi desqualificada e, portanto, 'Sorriso' foi declarada a vencedora.

Depois de sofrer uma saraivada de golpes de Piera, Ariane foi para o chão. Por cima, a venezuelana, no calor do momento, aplicou uma cabeçada intencional no rosto da brasileira (veja abaixo ou clique aqui). Considerada incapaz de seguir competindo pela comissão médica, Sorriso foi retirada do octógono e sequer viu o anúncio oficial de sua vitória.

A luta

Centrada e caminhando para frente, Ariane buscou o 'infight' desde o princípio, e viu Piera trocar socos nos segundos iniciais. Mais rápida, a venezuelana levava a melhor nas interações de boxe, enquanto a brasileira apostava em golpes mais singulares. Em um belo contragolpe, Sorriso encaixou um cruzado e fez Rodriguez caminhar para trás. Sentindo o perigo em pé, Piera encurtou e conseguiu colocar a luta para o solo. Mesmo com as costas no chão, Ariane manteve a guarda ativa, com cotoveladas e socos de baixo para cima.