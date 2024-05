UFC Vegas 92: Kleydson Rodrigues é dominado e engata segunda derrota seguida nos galos

Atrás do placar, 'K.R' se aproximou com mais cautela e conseguiu conectar bons chutes baixos no rival chinês. Aos poucos, Kleydson cresceu com boas combinações de socos em linha. Entretanto, Alateng surpreendeu com um cruzado no contragolpe, e balançou o atleta da 'Chute Boxe'. Faltando pouco mais de um minuto, Heili conseguiu uma nova queda para controlar Rodrigues no solo.

Vindo para o tudo ou nada, Kleydson começou o terceiro e último assalto com o pé no acelerador, conectando boas sequências de chutes e socos. Estratégico, o chinês tentou encurtar para, novamente, amarrar o confronto. Mas o brasileiro, atento, espantou Alateng com bons jabs. Na insistência, porém, Heili conseguiu pela terceira vez colocar Rodrigues com as costas no solo e assegurar o triunfo.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 92 até então:

Heili Alateng venceu Kleydson Rodrigues por decisão unânime

Vanessa Demopoulos venceu Emily Ducote por decisão dividida