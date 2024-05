UFC: Melissa Gatto nocauteia rival brasileira com 'soco no seio'; entenda

Mais inteira fisicamente, Melissa começou levando a melhor nos segundos iniciais de trocação do segundo round. Em resposta, Tamires caminhou para frente lançando cruzados em sequência e, em seguida, travou a adversária com as costas na grade. Com uma bela queda de quadril, Gatto levou a luta para o solo e atacou as costas da compatriota. Após transição, Melissa encaixou uma chave de braço e, perto de liquidar a fatura, viu a rival ser salva pelo gongo.

Desgastada, Tamires recebeu um soco na região dos seios e, virou de costas para Melissa, sinalizando dor. Gatto partiu para cima e, sem resistência, viu o árbitro interromper o combate de forma pouco convencional.

Luta interrompida! Voltamos em breve com o resultado oficial. #UFCVegas92 pic.twitter.com/JoiRwWnYQ9 -- UFC Brasil (@UFCBrasil) May 18, 2024

Warlley sucumbe ao wrestling de Magomedov

Terceiro brasileiro a entrar em ação, Warlley Alves ampliou a má fase no Ultimate. Diante do alemão Abus Magomedov, o atleta de Minas Gerais não conseguiu conter o jogo de quedas do oponente e, dominado no solo nos três rounds, foi vencido na decisão unânime dos juízes. Com o resultado, o striker emplacou sua quarta derrota consecutiva no UFC e complicou sua situação na empresa.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 92 até então:

Melissa Gatto venceu Tamires Vidal por nocaute técnico no terceiro round