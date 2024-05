Em sua 30º luta no UFC, Edson Barboza tenta quebrar a banca novamente em Las Vegas

Dono de uma carreira longeva e vitoriosa no MMA profissional, Edson Barboza alcançará uma marca significativa neste sábado (18), ao competir pela 30ª vez no Ultimate - maior evento do mundo na modalidade. Protagonista do UFC Vegas 92, o striker de Nova Friburgo (RJ) se vê em uma posição natural dos veteranos nos esportes de combate: a de azarão. Aos 38 anos e diante do invicto e mais jovem Lerone Murphy, o peso-pena (66 kg) brasileiro busca 'quebrar a banca' novamente na carreira e mostrar que ainda segue no mais alto nível da competição mundial.

Na cidade noturna de Las Vegas (EUA), conhecida por seus cassinos, Edson desponta com uma 'odd' (probabilidade) de +125, de acordo com o site especializado 'Odds Shark'. Isso significa que R$ 100 investidos na vitória do brasileiro darão um retorno de R$ 125 ao torcedor, caso o cenário se concretize. Por sua vez, Murphy surge com uma 'odd' -150. Sendo assim, o fã de MMA que acredita no triunfo do prospecto britânico precisa desembolsar R$ 150 para pleitear um lucro de R$ 100, caso Lerone tenha o braço erguido.

"Estou preparado para lutar e vencer, como em todas as minhas lutas. Para mim, juro que não faz diferença o oponente, eu treino para uma guerra. Não importa quem estará na minha frente, se ele (Lerone) nunca perdeu, se é o melhor ou o pior do mundo, eu treino para uma guerra. Estou muito feliz e pronto", ressaltou Edson, em entrevista exclusiva à Ag Fight.