Caio Borralho planeja pausa para recuperar lesão e mira retorno ao UFC na Esfera

Retorno na Esfera?

Mesmo diante da necessidade de pausar momentaneamente seus treinamentos para se recuperar da lesão no tornozelo, Caio já traça planos para seu retorno ao octógono mais famoso do mundo. Com o objetivo de lutar pelo menos mais uma vez nesta temporada, o peso-médio projeta sua volta à ação para daqui a cerca de quatro meses, quem sabe em uma edição especial do UFC programada para setembro, na 'Esfera', arena recentemente inaugurada em Las Vegas (EUA), que será palco do Noche UFC 2, em celebração ao Dia da Independência do México.

"Estou tendo problemas com meus tornozelos desde a luta contra Abus (Magomedov), desde antes daquela luta eu já vinha tendo problemas com isso. Nós continuamos a lidar com esse problema. Mas era tipo curando e machucando de novo, porque eu não parei de treinar. Agora eu acho que preciso - não muito tempo, eu quero lutar mais uma ou duas vezes nesse ano -, mas eu preciso de umas quatro semanas de recuperação para o meu tornozelo. E depois disso começara a treinar de novo, começar um camp de preparação e conseguir uma luta lá por agosto ou talvez setembro, na Esfera, isso seria incrível. Acho que eu mereço isso", projetou.

Com um cartel de 16 vitórias, um 'no contest' (sem resultado) e apenas uma derrota como profissional, Caio Borralho desponta como uma das principais esperanças para o futuro do MMA nacional. Contratado pelo UFC via Contender Series, o maranhense venceu todos os seis combates disputados na organização presidida por Dana White até o momento e já se consolidou no top 15 da divisão dos médios.