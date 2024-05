Em despedida, Reus paga cerveja para torcedores do Dortmund no estádio

O meio-campista Marco Reus, do Borussia Dortmund, fez a alegria de mais de 80 mil torcedores em sua despedida no Signal Iduna Park ao anotar um belo gol de falta na goleada de 4 a 0 contra o Darmstadt. Além disso, o jogador de 34 anos também prometeu pagar uma cerveja para cada um dos presentes na arquibancada sul, ala dos torcedores mais fanáticos do Dortmund, que comporta quase 25 mil torcedores.

O que aconteceu

O clube alemão divulgou um bilhete deixado por Reus na cantina do estádio. "Obrigado por tudo! A cerveja de despedida é por minha conta", escreveu o craque no bilhete.

Após 12 anos vestindo as cores do Borussia Dortmund, Reus anunciou que deixará a equipe alemã ao fim da temporada.