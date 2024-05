Atriz pornô admite disparidade em luta de boxe contra ex-UFC, mas faz alerta: "Sou mais forte"

Paixão inesperada pelo boxe

Faturando alto com sua carreira no ramo de entretenimento adulto, Brooke encontrou no boxe de influencers uma paixão inesperada. Sem qualquer tipo de contato com esportes no passado, Elle garante que tem curtido a rotina de atleta, com direito a treinos diários e cortes de peso - algo com o qual não estava habituada. A atriz pornô, inclusive, reiterou seu amor pelo pugilismo ao revelar que não tem tido qualquer benefício financeiro nesta aventura, muito pelo contrário.

"Eu amo isso (vida de atleta). Nunca fui uma pessoa atlética, sempre ficava no 'segundo escalão' da escola. Era uma adolescente gordinha, nunca pratiquei esportes quando criança, meus pais não me incentivaram a fazer nada. Então o fato de que isso (boxe) é o que eu quero fazer por escolha própria, absolutamente adoro isso. Amo me testar, e estou orgulhosa de mim mesmo com o que eu alcancei. Estou fazendo boxe há apenas dois anos e vejam o que fiz e o que estou prestes a alcançar. Luta principal (do card) nos EUA, lutando contra uma grande ex-estrela do UFC. Amo tudo que rodeia (o esporte), seja saúde, preparo físico, disciplina, a rotina, sou uma grande fã", garantiu a atriz pornô.

O combate entre as beldades será transmitido no Brasil pelo serviço de streaming 'DAZN', a partir das 20 horas (horário de Brasília). O confronto entre VanZant e Brooke terá em disputa o cinturão feminino até 56,6 kg da organização, atualmente sob posse da atriz pornô. O duelo de musas será a principal atração do 'Misfits XSeries15', evento que acontece neste sábado, na cidade de Houston, no Texas (EUA).