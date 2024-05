Ex-UFC vs atriz pornô! Saiba como assistir o duelo de musas entre Paige VanZant e Elle Brooke

Sem evento do UFC programado para este final de semana, os fãs de lutas não ficarão sem ter o que assistir. Neste sábado (25), por exemplo, o 'Misfits Boxing' promove o curioso duelo de boxe entre a ex-lutadora do UFC Paige VanZant e a atriz pornô Elle Brooke, que será transmitido no Brasil pelo serviço de streaming 'DAZN', a partir das 20 horas (horário de Brasília).

O confronto entre VanZant e Brooke terá em disputa o cinturão feminino até 56,6 kg da organização, atualmente sob posse da atriz pornô. O duelo de musas será a principal atração do 'Misfits XSeries15', evento que acontece neste sábado, na cidade de Houston, no Texas (EUA).

Do UFC ao boxe

Uma das grandes apostas do UFC para o MMA feminino no passado, Paige VanZant não correspondeu às expectativas criadas em torno do seu potencial dentro do octógono. Assim, a lutadora americana deixou a organização presidida por Dana White em 2020, com cinco vitórias e quatro derrotas no octógono mais famoso do mundo.