Dione Barbosa vence luta acirrada e acaba com a invencibilidade da rival no UFC Rio

A luta

A primeira ação do confronto foi de Dione, que 'abriu os caminhos' com um chute baixo. A brasileira marchou para frente e conseguiu uma boa combinação de jab e direto, que agitou o público presente na arena. No centro do cage, Barbosa conseguiu aplicar uma queda e rapidamente atacar as costas de Kareckaite, que usou a grade para tentar se defender da investida da rival. Apesar da posição de desvantagem, a atleta da Lituânia conseguiu resistir até o soar do gongo.

Na segunda etapa, Ernesta começou mais agressiva, mas foi surpreendida com uma bela cotovelada giratória de Dione, que aproveitou o bom momento para encurtar e colocar a adversária de costas para a grade. Novamente no 'single leg', a brasileira levou o duelo para o solo, mas viu Kareckaite se reerguer e chutar suas pernas na guarda, para vaia do público presente. Competente na luta agarrada, Dione tentou uma chave de calcanhar que quase liquidou a fatura, mas sua oponente conseguiu raspar e cair por cima, trabalhando o ground and pound até os segundos finais.

Nos segundos iniciais do terceiro assalto, as atletas trocaram chutes na linha da cintura. Dione tentou uma queda, mas dessa vez foi frustrada pela defesa de Ernesta, que manteve o duelo de pé. Com um boxe em linha, a atleta da Lituânia levava a melhor nas interações na trocação. Acuada, a brasileira abriu margem para Kareckaite crescer no confronto. Desgastada, a pernambucana passou a telegrafar suas quedas e acabou na desvantagem.

Confira os resultados do UFC Rio até então:

Dione Barbosa venceu Ernesta Kareckaite por decisão unânime