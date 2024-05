Rountree tem suspensão por doping reduzida para dois meses após erro de empresa de suplementos

Recentemente, Khalil Rountree surpreendeu a comunidade do MMA ao anunciar sua saída do UFC 303, evento programado para acontecer em junho, em Las Vegas (EUA), por conta da ingestão de uma substância proibida na política de antidoping da liga. Contudo, o americano não ficará tanto tempo afastado do octógono. Nesta quarta-feira (22), a Combat Sports Anti-Doping (CSAD), entidade que administra o programa antidopagem do Ultimate, anunciou que o atleta foi suspenso por dois meses devido a um erro de uma empresa de suplementos.

Em seu posicionamento, Rountree informou que apresentou em seu organismo a substância proibida 'DHEA', um esteróide anabolizante. De acordo com o site 'MMA Junkie', que teve acesso ao relatório feito pela CSAD, o atleta comunicou que ingeriu, de forma acidental, um suplemento misturado que continha a substância proibida. Como uma amostra coletada em maio foi testada pelo Laboratório de Pesquisa e Testes de Medicina Esportiva confirmou a versão de Khalil e com a documentação fornecida pelo mesmo, a entidade constatou que uma empresa de suplementos enviou ao lutador produtos de 'mistura terapêutica' 'sem aprovação prévia'.

Suspensão reduzida, mas com chance de nova punição

E não parou por aí. A CSAD também informou que o proprietário da empresa de suplementos admitiu o erro no caso e classificou o episódio como 'um grande descuido'. Sendo assim, com tais evidências, a entidade reduziu a suspensão de Rountree por falhar no exame antidoping para dois meses. De todo modo, como a luta contra Jamahal Hill seria realizada em Las Vegas (EUA), a Comissão Atlética de Nevada pode impor novas medidas disciplinares para Khalil.