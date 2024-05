Presença confirmada! Tetracampeã, Gabi Garcia busca 5º título no ADCC 2024

Porém, devido à tragédia provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, estado de origem de Gabi, o próprio evento cancelou sua participação no show, citando que não seria "moralmente correto" fazer a atleta competir nesta situação. Vale lembrar que, além da carreira de sucesso no jiu-jitsu, o gaúcha detém um cartel invicto no MMA, com seis vitórias e um 'no contest'.

Uma publicação compartilhada por ADCC (@adcc_official)