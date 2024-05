Perda de foco faz Gabriel de ídolo a odiado no Flamengo

E quando os reservas entraram em campo, aí foi com a própria voz do torcedor que mandou o recado mais hostil:

"Ô Gabigol, vai se f....., o meu Flamengo não precisa de você!".

E mesmo com um futebolzinho meia-boca apresentado pela equipe, obviamente Tite nem olhou para Gabriel e muito menos pensou em colocá-lo no jogo. Talvez, eu digo talvez, a ficha comece a cair para o atacante em relação ao que seus princípios, valores, conceitos e comportamento conseguiram destruir.

O cara conseguiu virar um grande ídolo da maior torcida da América do Sul, ganhou uma das camisas mais importantes da história do futebol mundial, que é a 10 do Zico, para jogar com ela e conseguiu virar um ser estranho e odiado na Gávea.

Sem dúvida alguma já ficou para a história do clube pelos títulos, pelos vários gols decisivos, por ter sido artilheiro de diversas competições disputadas e ninguém imaginava que ele conseguiria acabar com tudo isso. A tamanha arrogância, prepotência e soberba que Gabriel foi adquirindo com passar do tempo chega a ser patológica, porque mascarado ele sempre foi, mas a sua máscara também alcançou patamares estratosféricos.

Perdeu foco do futebol porque se achou o máximo e alguém falou que ele tinha talento para a música hip hop e o Gabriel acreditou. Depois que surgiu o tal de "Lil Gabi" com o Gabriel vestindo a camisa 10 do Flamengo, tudo desandou. É nítido a sua falta de preparo para lidar com o sucesso e sua dificuldade de se recuperar do fracasso.