Larissa Pacheco reclama de demora e cobra PFL por luta contra Cris Cyborg

Anúncio de acordo precipitado?

O protesto de Larissa Pacheco chega pouco mais de um mês após a própria Cris Cyborg anunciar o acordo para a superluta contra a compatriota na PFL. Desde a aquisição do Bellator pela Professional Fighters League, a expectativa é pelo duelo entre as estrelas brasileiras das duas organizações. A curitibana é a atual detentora do cinturão até 66 kg do Bellator, enquanto a paraense foi campeã dos GP's peso-pena e peso-leve (70 kg) da PFL em 2022 e 2023.

6 months since becoming PFL's first 2 Division Champion and radio silence from the promotion.

Where is my fight with @criscyborg ?

We want it..the fans want it..

Where are the PFL? @DonnDavisPFL @PeteMurrayPFL