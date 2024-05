Após tropeço, Patricky Pitbull analisa 'obrigação' de vencer no 1º round na PFL: "Tudo ou nada"

Por conta de algumas características como estilo de luta, personalidade e agressividade, alguns atletas de MMA buscam sempre acabar com os combates o quanto antes. Patricky Freire se encaixa neste perfil, com 18 de suas 25 vitórias como profissional vindo pela via rápida - nocaute ou finalização. Mas, por conta do regulamento da PFL, em sua próxima aparição, 'Pitbull', pela primeira vez, terá a obrigação de derrotar seu adversário no menor tempo possível. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o brasileiro resumiu a situação inédita na carreira que está prestes a experienciar com uma expressão: tudo ou nada.

Ex-campeão peso-leve (70 kg) do Bellator, Pitbull agora também compete pela chancela da PFL, desde a fusão das empresas no fim da última temporada. Escalado para participar do torneio da nova liga, o atleta potiguar tropeçou na primeira rodada ao ser derrotado por Clay Collard. Zerado na pontuação, Patricky se vê obrigado a não somente vencer sua próxima luta, mas liquidar a fatura o quanto antes, de olho na maior pontuação possível para vislumbrar uma vaga nos 'playoffs'.

"Vou tentar acabar essa luta no primeiro round, como sempre tento acabar minhas lutas, o mais rápido possível. É meio inédito (obrigação de vencer rápido), mas sempre tenho essa cobrança dentro de mim. Sempre me inspirei em grandes nocauteadores do Brasil, que na época brilhavam no Japão. Wanderlei Silva, Shogun, esses caras agressivos. Com esse sistema de pontuação, vou continuar fazendo isso, indo para cima. Vai ser daquele jeito, estilo pitbull (risos). O que vier, queda, porrada, não interessa. Tenho que acabar essa luta no primeiro round, e assim vai ser. O pitbull vai estar solto, agressividade total. Só não digo que vai ser estilo 'briga de rua' porque não vai ser (risos). Mas vou colocar pressão, fazer de tudo para ganhar esses seis pontos. Primeiro round vai ser destruidor, vai ser tudo ou nada. Porrada sem parar, até um cair", projetou Patricky.