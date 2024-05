Atriz pornô faz revelação picante sobre sua carreira de boxeadora; descubra

Elle Brooke apimentou sua luta de boxe contra Paige VanZant, programada para acontecer neste sábado (25), em Houston (EUA), mas não de forma usual, ou seja, com o famoso 'trash talk'. Sincera, a atriz pornô, influencer e também lutadora atiçou o imaginário dos fãs ao fazer uma confissão inusitada sobre os momentos antes de entrar em ação no ringue.

Geralmente, os profissionais escutam música, se aquecem, verificam a estratégia e replicam movimentos nos momentos pré-luta. Contudo, Elle revela ter um ritual totalmente diferente. Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'All Out Fighting', a lutadora, sem pudor algum, admite gostar de se masturbar como forma de aliviar a tensão e acabar com o tédio.

"É verdade. Eu não sei, isso me relaxa. Talvez eu seja honesta demais para o meu próprio bem, mas fico tipo, 'Ah, estou prestes a levar um soco na cara em algumas horas, não sei o que fazer comigo mesmo, estou tentando não pensar muito nisso, então só quero me dar prazer, porque isso me faz esquecer de tudo'. Então, é, na verdade, o melhor ritual pré-luta", declarou a lutadora.