Rival histórico, Cormier faz alerta para Jon Jones em seu retorno: "Não subestime Miocic"

Histórico de 'DC' contra Miocic e Jones

Ex-campeão meio-pesado e peso-pesado do Ultimate e agora na função de comentarista, Cormier possui um histórico longo no MMA, inclusive contra Miocic e Jones, dois de seus maiores adversários na carreira. Contra Bones, DC se aventurou em duas oportunidades, em 2015 e 2017, com uma derrota e um 'no contest' - revés que posteriormente foi revertido por flagra de Jon no doping. Já diante de Stipe, o wrestler ficou frente a frente em três ocasiões em temporadas seguidas (2018, 2019 e 2020) e somando uma vitórias e duas derrotas.