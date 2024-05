Novo adversário! André Mascote enfrenta estreante no UFC 302

Promessa do MMA, André 'Mascote' terá que se adaptar a uma mudança e tanto para atuar no UFC 302. Como Nyamjargal Tumendembere apresentou problemas com o visto, deixou o evento. Agora, o brasileiro terá Mitch Raposo como adversário no evento programado para acontecer no dia 1º de junho, em Nova Jersey (EUA). A informação foi divulgada pelo site 'MMA Junkie' e confirmada pelos atletas em suas redes sociais.

O duelo marca a segunda aparição de 'Mascote' no UFC. Em sua estreia, o brasileiro venceu por desqualificação após ser mordido no braço pelo compatriota Igor Severino, ganhou o bônus de 'Mordida da Noite' e decidiu eternizar tal marca com uma tatuagem. Já o americano, de 25 anos, vai estrear na companhia embalado por quatro vitórias seguidas, sendo todas pela via rápida (três por nocaute e uma por finalização).

Registro de 'Mascote' no MMA

André Lima, de 25 anos, integra a nova safra do MMA brasileiro. O atleta iniciou sua trajetória no esporte em 2022, foi contratado pelo UFC via 'Contender Series', em 2023, e estreou na companhia um ano depois. Até o momento, 'Mascote' venceu as oito lutas que disputou na modalidade, sendo cinco por nocaute.