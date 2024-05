Após unificar títulos, Usyk pode perder cinturão antes de revanche contra Fury; entenda

Com a vitória na decisão dividida dos juízes sobre Tyson Fury, no último sábado (18), na Arábia Saudita, Oleksandr Usyk conseguiu unificar os principais títulos mundiais do boxe entre os pesos-pesados. Porém, ao que tudo indica, o status do ucraniano de campeão indiscutível da categoria - o primeiro a conquistá-lo em mais de duas décadas - pode ter vida curta.

Isso porque o cinturão da Federação Internacional de Boxe (IBF) - um dos cinco sob posse de Usyk atualmente - pode ser retirado das mãos do campeão de forma compulsória. Por conta de uma cláusula contratual, o ucraniano será forçado a conceder uma revanche imediata a Tyson Fury, o que deve lhe custar o título da IBF.

Entenda o caso

Atual campeão peso-pesado da IBF, Oleksandr Usyk deveria, obrigatoriamente, colocar seu cinturão em jogo contra Filip Hrgovic até o dia 31 de maio, mas a revanche imediata garantida por contrato a Tyson Fury impedirá tal combate de acontecer neste momento. O croata, medalhista de bronze na Olimpíada do Rio, em 2016, está invicto no boxe profissional após 17 lutas e se consolidou como o primeiro colocado no ranking da Federação Internacional de Boxe - cenário que o alçou ao posto de próximo desafiante obrigatório.