Mateusz Gamrot cutuca Charles Do Bronxs após ter desafio recusado

Futuro em aberto

Ex-campeão peso-leve do Ultimate, Charles Do Bronxs perdeu a chance de garantir uma nova disputa pelo título da divisão ao ser superado por Arman Tsarukyan no UFC 300, em abril. Agora na segunda posição no ranking até 70 kg, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' prega cautela na definição do seu próximo passo na organização e não descarta uma aventura nos meio-médios.

I asked to fight Oliveira, but he called out Colby instead. Guy who only fights once a year and is 2-3 since 2019.

We thought you were better than that, @CharlesDoBronxs . You know I'll give you fire on the ground... but maybe that's why you'd rather fight Colby..

- Mateusz Gamrot (@gamer_mma) May 22, 2024