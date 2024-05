Usman responde após sofrer ataque de McGregor: "Largue a garrafa de uísque e volte ao juízo"

Em outubro, em Abu Dhabi (EAU), Kamaru Usman perdeu a terceira luta seguida e, desde então, decidiu 'tirar um tempo' para se reconstruir. Enquanto aguarda um novo combate no UFC, o ex-campeão dos meio-médios (77 kg) comenta sobre os acontecimentos do MMA e acaba de entrar em uma polêmica com Conor McGregor.

Na última segunda-feira (20), em live da empresa 'Duelbits', 'Notorious', ao responder a pergunta de um fã sobre o nigeriano, declarou, 'Que Usmam? Kamaru Usman? F***-se ele. F***-se Kamaru Usman, ele é um vagabundo'. Ao tomar conhecimento da posição de McGregor, o veterano, em seu podcast 'Pound 4 Pound', respondeu, sinalizando que a rixa já existia. De acordo com o atleta, o irlandês é injusto em sua abordagem, pois também possui importância no MMA. Chateado, Kamaru fez questão de lembrar que, quando era campeão, Conor desistiu de enfrentá-lo por alguma razão e ainda lhe deu uma lição de moral.

"Acho que os fãs estavam fazendo perguntas e ele diz, 'Usman? Sim, f***-se ele'. Conor tem feito coisas fantásticas neste esporte para o UFC. Ele faz, mas, Conor, eu também. Você foi campeão, eu também. Onde tenho um pequeno problema é quando você chega e diz, 'Ele é um vagabundo'. Você não pode dizer isso, Conor. Dei ao Conor duas oportunidades para lutar comigo. Quando fui campeão, dei duas oportunidades para ele lutar comigo. Ele falou sobre isso enquanto esperava para retornar, disse 'Ah sim, talvez eu suba e pegue o terceiro cinturão'. É o que é, Conor. Se você quisesse lutar, você teve a oportunidade, mas não o fez. É melhor você largar a garrafa de uísque e voltar ao seu juízo, ser um bom pai e um bom modelo", declarou o veterano.