Filho de Anderson Silva, Kalyl fará luta de boxe em evento de despedida de 'Spider' no Brasil

Aos poucos, os detalhes do evento de despedida de Anderson Silva no Brasil vão sendo revelados ao público. Depois da confirmação de Chael Sonnen como seu oponente, o protagonista da noite terá outra figura bastante familiar competindo no mesmo card: seu filho, Kalyl. Aos 25 anos de idade, o herdeiro de 'Spider' entrará em ação contra o pugilista Paulo Roberto em uma das lutas preliminares do show, programado para o dia 15 de junho, em São Paulo.

A informação foi revelada por Luiz Dórea, treinador de boxe de Anderson Silva, em entrevista ao site 'MMA Fighting'. Apesar de jovem, Kalyl já possui uma breve experiência em cima dos ringues. O herdeiro de Spider já competiu boxe profissionalmente em duas oportunidades, em 2022 e 2023, somando duas vitórias - uma por nocaute e outra por decisão unânime. Sendo assim, sua invencibilidade na modalidade estará em jogo.

"Kalyl também vai estar lutando (no evento do Anderson), na sua terceira luta (como profissional). Kalyl estreou no boxe profissional aqui em Salvador, depois fez sua segunda luta nos EUA, venceu as duas. Estará fazendo a terceira também aqui no Brasil, em São Paulo. Kalyl, sua maior inspiração é seu próprio pai, é o seu grande ídolo. E o Kalyl segue a linha, é um garoto com muita habilidade, está no DNA. Muito técnico, disciplinado. É muito bacana ver o Kalyl lutando no mesmo card do Anderson, que também está muito feliz com tudo isso", revelou Luiz Dórea.