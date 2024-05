Michel Pereira abre as portas para vingança contra rival que 'aposentou' Shogun

Com duas vitórias desde que subiu dos meio-médios (77 kg) para o peso-médio (84 kg), Michel Pereira volta ao octógono em busca do terceiro triunfo consecutivo, diante de Ihor Potieria, no card principal do UFC Rio, neste sábado (4). Além de ampliar sua boa fase e, quem sabe, garantir uma vaga no top 15 da categoria, o 'Paraense Voador' pode encontrar uma motivação extra para bater o ucraniano.

Em janeiro do ano passado, Potieria nocauteou Maurício Shogun no UFC 283, realizado no Rio de Janeiro, e 'aposentou' a lenda do MMA brasileiro. Mais do que isso, após o triunfo, o ucraniano foi acusado de ter desrespeitado o veterano com sua comemoração. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Michel cogitou 'vingar' seu compatriota no combate do próximo sábado.

"Na verdade, eu não vi isso ainda. Já me falaram, (mas) eu não cheguei a ver essa parte em que o pessoal falou que ele ganhou e desrespeitou o Shogun. Eu vou atrás disso. Na verdade, eu nem vi vídeo de luta dele. Eu não sei nem como ele luta, como ele é, porque eu treino para lutar com qualquer um, então do jeito que vier de lá eu estou pronto aqui. Mas eu vou procurar saber em relação a esse vídeo, o que ele fez, e quem sabe a gente não faz alguma coisa para descontar isso no final", afirmou Michel.