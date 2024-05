Luta de boxe entre Anderson Silva e Chael Sonnen terá caráter de exibição, diz site

Mais de uma década depois de conquistar duas vitórias sobre Chael Sonnen no octógono do UFC, Anderson Silva voltará a encontrar o antigo rival, desta vez no ringue de boxe, no próximo dia 15 de junho, no 'Komplexo Templo', em São Paulo (SP). Porém, o confronto entre o 'Spider' e seu arquirrival dos tempos de Ultimate não deve contar como uma disputa oficial.

De acordo com Geyza Caryny, presidente do Conselho Nacional de Boxe, em contato com o site 'MMA Fighting', o duelo entre Anderson Silva e Chael Sonnen terá caráter de exibição. Isso significa que, apesar de um vencedor ser declarado ao final da disputa, o resultado final da peleja não será incluído nos cartéis dos veteranos.

À publicação, a presidente do Conselho Nacional de Boxe ainda confirmou que os rivais usarão luvas de 14 onças e o combate será disputado em peso-casado até 98 kg. O evento, patrocinado pela cervejaria Spaten, marcará a despedida do ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC no Brasil.