Ex-campeão, Cejudo classifica rival como 'filho' em desafio no UFC

Registro de Cejudo no MMA

Henry Cejudo, de 37 anos, marcou época no UFC. O americano foi um dos poucos lutadores que conseguiu alcançar o status de campeão duplo (peso-mosca e peso-galo) na maior companhia de MMA do mundo. 'Triple C' estreou no esporte em 2013, saiu dele em 2020, mas decidiu voltar a competir em 2023. Durante seus anos de atuação, o veterano construiu um cartel composto por 16 vitórias e quatro derrotas. Seus triunfos mais importantes foram sobre Demetrious Johnson, Dominick Cruz, Marlon Moraes, Sergio Pettis e TJ Dillashaw.

Hey @RobSFont My wife told me I need to spend more time with my kids so let's meet up July 20th at the Apex. Don't even worry about getting me a Father's Day Gift-the beating I'm gonna give you will be good enough. Sign the contract hoe ?? ?

- Henry Cejudo (@HenryCejudo) May 18, 2024