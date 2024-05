Anderson Silva exalta Sonnen como rival da luta de despedida: 'Meu arqui-inimigo'

Rivalidade eternizada no Hall da Fama

No MMA, Sonnen e Anderson se enfrentaram em duas oportunidades, em 2010 e 2012, com duas vitórias a favor do brasileiro. Porém, o mais emblemático dos combates foi o primeiro que, inclusive, foi recentemente - em abril deste ano - eternizado ao ganhar uma vaga no 'Hall da Fama' do UFC na categoria de lutas históricas.

Com uma aura de imbatível e até então invicto no UFC, Anderson se preparava para mais uma defesa de cinturão dos médios, mas dessa vez contra um rival que não o respeitava. Muito pelo contrário. Um dos precursores do denominado 'trash talk', Sonnen construiu uma acalorada rivalidade com o brasileiro por conta de suas declarações sem papas na língua.

Fora do cage, Chael previa uma dominância que, à época, beirava o inacreditável. Mas dentro do octógono o americano provou seu ponto ao usar seu wrestling de alto nível para frear o ímpeto de 'Spider' e controlar as ações durante quase todos os 25 minutos de luta programados. No entanto, no quinto e último round, quando estava atrás do placar, Anderson tirou um 'coelho da cartola' e finalizou Sonnen com um triângulo justo.

Dois anos depois, os desafetos se encontraram novamente no Ultimate, mas desta vez Anderson conseguiu desbancar o falastrão com maior facilidade, vencendo por nocaute técnico no segundo round. A trilogia da dupla será disputada no boxe, em São Paulo, no dia 15 de junho, com transmissão da 'TV Globo'.