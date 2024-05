Ex-lutador do UFC morre aos 33 anos nos Estados Unidos

A comunidade dos esportes de combate se despediu de mais um profissional. Geane Herrera, ex-lutador do UFC e do Bare Knuckle FC (BKFC), faleceu aos 33 anos, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela própria família de 'La Pulga' no último domingo (19), na página 'GoFundMe', em uma campanha criada para ajudar nas despesas do funeral.

De acordo com o site 'MMA Junkie', que contou com a colaboração da Patrulha Rodoviária da Flórida, Herrera foi a vítima fatal de um acidente de moto, no último sábado (18). Segundo o relatório, o ex-lutador bateu na traseira de um veículo e faleceu no local. A família de 'La Pulga' declarou estar 'arrasada' com a trágica perda. Geane tinha um filho de 16 anos e seria pai novamente, já que sua namorada está grávida.