Algoz de Luana Pinheiro no UFC Vegas 92 pede revanche contra Jéssica Bate-Estaca

Na sua 25ª luta no octógono mais famoso do mundo, Angela Hill conquistou sua primeira vitória por finalização na carreira, ao obrigar a paraibana Luana Pinheiro a dar os três tapinhas após encaixar uma justa guilhotina. Depois do triunfo no card preliminar do UFC Vegas 92, no sábado (18), seu segundo consecutivo sobre atletas brasileiras, a veterana decidiu desafiar mais uma rival do Brasil para seu próximo compromisso no cage do Ultimate.

Ainda dentro do octógono do UFC Vegas 92, a algoz de Luana Pinheiro pediu por uma revanche contra a ex-campeã peso-palha (52 kg) Jéssica Andrade, a 'Bate-Estaca'. As duas já se enfrentaram uma vez no passado, em fevereiro de 2017, em combate que terminou com a vitória da brasileira na decisão unânime dos juízes e a credenciou para disputar o título da divisão até 52 kg do Ultimate pela primeira vez.

"Eu quero o cinturão BMF! Jéssica Andrade, vamos fazer essa revanche! Na minha primeira luta de volta ao UFC nós fizemos uma Luta da Noite e (depois) ela lutou pelo título. Sinto que mereço essa revanche, estou muito melhor agora", pediu Angela Hill, em entrevista pós-luta no UFC Vegas 92.