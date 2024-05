Charles do Bronxs recusa enfrentar Moicano após desafio: "Tenho que olhar para a frente"

Derrotado em sua última luta, realizada em abril, em Las Vegas (EUA), Charles Oliveira prega cautela quanto ao seu futuro no UFC. O ex-campeão do peso-leve (70 kg) estuda o melhor e mais vantajoso combate que pode protagonizar e, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), tratou de recusar um duelo com Renato 'Moicano'.

Em alta no UFC, Moicano, embalado por três vitórias seguidas, expressou o interesse em enfrentar o perdedor da luta entre Charles e Arman Tsarukyan. Portanto, como o paulista levou a pior, entrou no radar do compatriota. Mas, apesar de reconhecer a boa fase do atleta da American Top Team, décimo colocado no ranking dos leves, o ex-campeão explica que seu desejo é encarar grandes nomes do MMA e que estão acima na tabela de classificação.

"Com todo respeito ao Moicano, mas acho que tenho que olhar para a frente e não para trás. Eu demorei muito tempo para chegar nos cinco melhores do ranking. O Moicano está vindo de uma boa luta, fazendo uma boa sequência, mas não está ali. Agora, acho que no momento não", declarou o ex-campeão do UFC.