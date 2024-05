Chael Sonnen cita inatividade para apostar em derrota de McGregor em seu retorno ao UFC

Maior estrela da história do MMA, Conor McGregor voltará a competir no UFC 303, no dia 29 de junho, em Las Vegas (EUA), após quase três anos de inatividade na carreira. E apesar do status de ex-campeão de duas categorias e estrela do Ultimate, Chael Sonnen aposta suas fichas em um retorno mal-sucedido de 'Notorious'. Na visão do ex-lutador - que tem trabalhado como comentarista desde sua aposentadoria -, o irlandês não será páreo para Michael Chandler.

Em entrevista ao canal 'Bloody Elbow', Sonnen citou a inatividade de McGregor e apontou a suposta diferença de comprometimento dos atletas envolvidos na luta principal do UFC 303 para basear seu palpite. Na visão do veterano, Chandler tem condições, inclusive, de superar seu oponente em sua área de especialidade: a trocação.

"Michael Chandler vai (vencer). Temos discutivelmente o cara mais disciplinado do esporte (Chandler) e temos o cara mais indisciplinado do esporte (Conor), com certeza. É uma daquelas situações que quando você analisa, todos serão preguiçosos como eu serei e dirão: 'Conor tem uma chance se o Chandler ficar de pé e trocar com ele', essas coisas. Não sei de onde vem essa ideia, uma 'chance de soco'. Não existe isso. O melhor lutador vence todas as vezes. Michael Chandler poderia ir até lá e lutar boxe com o Conor, a essa altura do campeonato. Você não se tornar melhor em algo se não o fizer", projetou o americano.