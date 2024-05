Charles do Bronxs expressa interesse em enfrentar Max Holloway no UFC

Apesar da derrota para Arman Tsarukyan, em luta realizada em abril, em Las Vegas (EUA), Charles Oliveira segue em posição de destaque no peso-leve (70kg) do UFC e em busca de compromissos grandiosos. Tanto que o brasileiro, após ser desafiado por Colby Covington e abrir as portas para a disputa ser marcada, agora está de olho em um velho conhecido.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), 'Do Bronx' expressou o desejo de reencontrar Max Holloway no octógono. E o interesse do ex-campeão do UFC no duelo faz sentido. Vale pontuar que, em 2015, o brasileiro, atuando no peso-pena (66 kg), foi nocauteado por 'Blessed'. Além disso, atualmente, o havaiano é o dono do cinturão 'BMF' (lutador mais durão) e da nona posição no ranking do peso-leve após nocautear Justin Gaethje. Portanto, Charles aprova uma segunda luta com o antigo detentor do título até 66 kg.

"Com certeza, essa sim. É sobre legado, sobre tudo que venho falando. Por que não? Ganhar o cinturão (BMF), um cara que já lutei muitos anos atrás, tive uma lesão durante a luta. Por que não?", declarou o ex-campeão do UFC.