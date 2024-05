Du Plessis afirma que aceitou termos para 1ª defesa de título e questiona demora

Defesa de título na Austrália contra Adesanya?

Depois de se negar a colocar seu cinturão em jogo no UFC 300, em abril, por não estar em condições físicas para defendê-lo, Dricus du Plessis esperava voltar à ação como campeão em um evento sediado na África. Porém, apesar de ser um desejo antigo da entidade, a primeira edição em território africano ainda não parece próxima de acontecer.

Sendo assim, tudo leva a crer que o sul-africano defenderá seu título no UFC 305, em Perth, na Austrália, marcado para o dia 18 de agosto, que ainda carece de uma atração principal. Seu adversário deve ser o nigeriano radicado na Nova Zelândia Israel Adesanya, ex-campeão da categoria, com quem Du Plessis cultiva uma rivalidade de longa data.

I've agreed to the opponent and location so what are we waiting for ?

- Dricus Du Plessis (@dricusduplessis) May 20, 2024