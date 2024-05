Charles Do Bronxs quer ser reserva da super luta entre McGregor e Chandler no UFC 303

Vindo de uma derrota inesperada para Arman Tsarukyan no UFC 300, em abril, que o afastou momentaneamente de uma chance de disputar mais uma vez o título dos leves (70 kg), Charles Do Bronxs analisa com cuidado suas opções antes de definir seu próximo passo no principal evento de MMA do mundo. Uma das possibilidades para o seu futuro que é vista com bons olhos pelo ex-campeão do Ultimate, de acordo com o próprio, envolve um compromisso diferente, sem garantias de que subirá no octógono.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Do Bronxs se colocou à disposição para servir como reserva da super luta entre Conor McGregor e Michael Chandler. O duelo, um dos mais aguardados dos últimos tempos, principalmente por marcar o retorno do astro irlandês ao octógono, está programado para liderar o card do UFC 303, em Las Vegas (EUA), no dia 29 de junho.

"Com certeza (seria reserva da luta do Conor McGregor)! Por que não? Isso que eu venho falando o tempo inteiro. Mas aí depende também dos 'homens' quererem. Vamos ver o que vai dar", declarou Charles.